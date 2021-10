Subprefectul Ovidiu Virgil Drăgănescu a participat la videoconferința organizată de premierul Florin Cîțu și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, unde s-a analizat modul în care se desfășoară acțiunile premergătoare sezonului rece.

“În județul Timiș, cea mai urgentă problemă este posibila închidere a sistemului de încălzire centralizată în Timișoara din data de 25 octombrie, având în vedere că E.ON va opri furnizarea de gaz de la această dată. Colterm, deși caută un furnizor de ultimă instanță (FUI) pentru gaz cu care să deruleze un nou contract de luni, va intra oricum în insolvență. Primăria municipiului Timișoara este autoritatea care trebuia să depună toate eforturile pentru ca timișorenii să nu rămână în prag de iarnă fără încălzire centrală și apă caldă menajeră. Astăzi, însă, PMT nu mai are capacitatea de de E.ON și va încerca să achiziționeze cărbune pentru această iarnă, dar și folosirea acestui combustibil necesită o anumită cantitate de gaz.

Astfel că reprezentanții Primăriei Timișoara solicită o intervenție a Guvernului României pentru un ajutor financiar sau material – cărbune sau gaz. In cadrul discuțiilor am prezentat situația existentă si am subliniat că la Colterm sunt peste 50.000 de abonați, printre care toate spitalele, cu o excepție, marea majoritate a unităților de învățământ, a instituțiilor publice, a instituțiilor de cultură. Având în vedere cele de mai sus am solicitat guvernului o analiză rapidă și o soluție urgentă, deoarece de la Timișoara nu se mai poate găsi o rezolvare.

Sper că situația termoficării din Timișoara nu se va replica și către alte tipuri de servicii de care timișenii trebuie să beneficieze prin grija primăriilor”, a afirmat subprefectul județului Timiș.

Sursa: Realitatea de Timis