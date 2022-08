Conform reprezentanților Protecției Consumatorilor Timiș> Total inacceptabil ce am găsit azi la un supermarket Profi din județ.

Abateri:

produse alimentare depozitate la temperatura exterioara ridicata, in bataia directa a razelor solare. Produsele erau insotite de recomandarile producatorului de a se pastra la loc uscat si racoros, a se pastra in spatii uscate curate si bine aerisite, ferite de razele solare la temperatura de max 25 grade C. Au fost identificate si in unitate produse cu semne vizibile de nerespectate a conditiilor de pastrare-depozitare, parte superioara transpirata in interiorul ambalajului sigilat, pachete incinse.

In zona Gastro nu se asigura temperatura minima stabilita pentru masa calda. Spatii neigienizate corespunzator, inclusiv in zona de pastrare panificatie-patiserie.

Sancțiuni:

-2 amenzi în valoare totală de 40.000 lei

Acestora li se adaugă următoarele măsuri complementare:

– oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a produselor cu deficiențe în valoare de 28.600 lei

– a fost dispusă oprirea temporară prestare servicii până la remedierea deficiențelor pentru zona GASTRO și partea de patiserie

Sursa: Realitatea de Timis