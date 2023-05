Conform informațiilor inițiale furnizate de către poliție, “Polițiștii Secției 3 Rurale Sânandrei au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost găsit decedat la domiciliul său din localitatea Sânandrei, județul Timiș.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, bărbatul s-ar fi împușcat în cap cu arma de vânătoare deținută legal”.

Conform presei locale, bărbatul ar fi recurs la acest gest după o decepție în dragoste și este verișorul primar al cântărețului Culiță Sterp.

“Ionica Sterp si-a curmat zilele in urma unei deceptii in dragoste si i-a lasat si un mesaj de adio fostei sale iubite in care isi anunta gestul extrem. I-a scris ca poate anunta politia si ca va fi gasit in camera lui. Tanara insa a vazut prea tarziu ultimele randuri ale lui Ionica Sterp”, conform opiniatimisoarei.ro

Sursa: Realitatea de Timis