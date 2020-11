Sunt din nou probleme cu containerul ATI adus la Timișoara pentru suplimentarea locurilor de care este atât de multă nevoie. Resprectiva unitate modulară are 12 locuri dintre care ieri erau ocupate 8.

Cinci dintre pacienți au fost duși la Spitalul Județean iar ceilalti la Municipal. Problema a plecat, se pare, de la suprasolicitarea instalației de oxigen care a dus la scaderea presiunii acestuia. S-a luat hotărârea sa se faca o conversie pe tuburi de oxigen, dar de data aceasta presiunea era prea mare și ventilatoarele nu făceau față. În aceste condiții s-a luat decizia evacuării pacienților, in condiții de siguranță. Containerul a fost trimis la reparat, el fiind încă în garanție. Aceiași unitate modulară ATI a mai avut probleme și în urma cu o lună, când instalația de încălzire s-a defectat iar medicii i-au ajutat cum au putut pe bolnavi, cu pături in plus si aeroterme, pana cand acestia au putut fi transferati in spital.

Sursa: Realitatea de Timis