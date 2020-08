Cristian Vecea lucra in Punctul de Trecere Frontiera Jimbolia, la controlul pasapoartelor, cand s-a infectat, scrie Opinia Timișoarei.

A luat virusul in urma cu aproape doua saptamani. A fost internat imediat la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, unde, din pacate, in ultimele zile starea lui s-a agravat, iar politistul a ajuns la Terapie Intensiva. Virusul i-a atacat violent plamanii. Duminica seara, inima politistului, in varsta de 43 de ani, a incetat sa mai bata. A lasat in urma 2 copii, un baiat student in anul II la Medicina si o fetita de clasa I.

