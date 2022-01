Cei doi elevi, un băiat şi o fată, care au agresat un alt elev, miercuri dimineaţa, în zona Pieţei 700 din Timişoara, au fost duşi la audieri şi li s-a întocmit dosar penal pentru lovire şi alte violenţe, au declarat, surse judiciare.

Agresoarea, dar si un alt coleg implicat in scandal, sunt elevi la Liceul Alimentar din Timisoara. Acestia au fost ridicati de politisti de la scoala, dupa prima ora de curs. Sunt acuzati acum de loviri si alte violente. Adolescentii nu pot fi exmatriculati deoarece sunt in calsa a IX-a iar invatamantul este obligatoriu pana in clasa a X-a

Vă reamintim că doi băieţi au avut o altercaţie, în drum spre şcoală, iar o fată, probabil prietena unuia dintre ei, l-ar fi lovit cu un obiect înţepător, în piept, pe celălalt. Victima a fost transportată la spital în stare stabilă.

Sursa: Realitatea de Timis