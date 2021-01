O pasageră a unei curse aeriene cu destinația Madrid a leșinat, iar aeronava care decolase de la București a fost nevoită să aterizeze de urgență. Echipajul de pe ambulanța chemată să intervină a testat-o și a descoperit că e COVID-pozitivă.

Incidentul a avut loc când avionul se apropia de Belgrad, iar aeroportul din Timișoara era cel mai apropiat unde se putea cere permisiune de aterizare.

Pasagera are 65 de ani, a acuzat dureri în piept, după care a leșinat Însoțitoarele de bord i-au pus o mască cu oxigen, iar după aterizare, pe pista a intervenit rapid un echipaj al Ambulantei. Femeia si-a revenit in simtiri si i s-a facut un test rapid de COVID care a iesit pozitiv. Medicii insa suspecteaza si un infarct, astfel ca pacienta a fost transportata de urgenta la Spitalul Municipal pentru investigatii si un test PCR. Daca va fi confirmata si de analiza, pacienta va fi internata la Spitalul Victor Babes, iar in cazul in care se confirma infarctul, ea va fi transferata la Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara.

Sursa: Realitatea de Timis