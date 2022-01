Două licee din Timișoara au decis să facă orele online din cauza frigului din clase, în contextul crizei furnizării căldurii care a afectat și spitalele. Este vorba de Colegiul „Henri Coandă” și Liceul de Arte Plastice, ambele cu probleme de infrastructură, relatează Timiș Online.

La „Henri Coandă” au fost chiar și 8 grade în clase. Astfel, peste 1200 de elevi vor face ore online până la rezolvarea situației.

Potrivit tion.ro, la Colegiul „Henri Coandă”, ultimele lucrări de reabilitare au fost făcute în urmă cu 57 de ani, acum fiind probleme la instalațiile de încălzire învechite.

Viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău a anunțat că liceul va avea parte de reabilitare la cinci corpuri de clădire și va fi rezolvată și instalația termică, însă anul acesta se face doar proiectarea.

Inspectorul școlar general adjunct al ISJ Timiș Cosmin Hogea a afirmat însă că probleme sunt și la alte școli, în special la cele din clădiri istorice.

„Mai sunt semnale ca temperatura este scazuta si la alte unitati de invatamant, in principal la cele din cadirile istorice. Pot aparea probleme la Pedagogic, Obradovici, Alimentar, desi nu e cladire istorica… Mai erau probleme la Lenau, dar ei au intrat in online din cauza imbolnavirilor cu COVID. Sunt mai multe unitati de invatamant unde este frig. Mai ales ca azi-noapte a fost foarte frig, speram ca directorii sa ia masurile cele mai bune. Eu am solicitat monitorizarea temperaturilor in clase. Fiind asa frig, in lipsa agentului termic, nu se mai aerisesc clasele si apar alte probleme”, a spus acesta pentru opiniatimisoarei.ro.

Viceprimarul Ruben Lațcău a scris pe Facebook că este nevoie de ajutorul Guvernului.

„Toți banii pe care primăria îi are merg la Colterm. Pur și simplu nevoile Colterm, 80-90 milioane pe lună, depășesc încasările primăriei, 40-50 milioane. Este nevoie de sprijinul Guvernului, cel care a generat această criză a energiei și explozia prețurilor”, a scris acesta într-un răspuns pe Facebook.

Sursa: Realitatea de Timis