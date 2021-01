– Traversăm o perioadă dificilă, în care foarte multă lume se plânge că se încarcă cu energii negative, se simte stresată de ceea ce se întâmplă, consumă mai multă mâncare ca de obicei și nu mai sunt aceleași posibilități de a face mișcare. Ce sfaturi ați avea pentru cei aflați în această situație?

– Întotdeauna este bine să ne gândim că viața merge înainte și avem capacitatea de a avea o nouă atitudine și de a ne schimba chimia, rețelele neuronale, prin modul în care gândim. Ne lamentăm foarte mult și stăm în această stare în care ne gândim că ni s-a întâmplat ceva rău, că nu am reușit să facem ceva, că arătăm într-un fel care nu ne place. De fapt, aceasta este o dependență emoțională de a nu face ceea ce ai de făcut ca să fie bine sau ca să obții ceea ce ți-ai dorit cu adevărat. Cred că este foarte important să ne stabilim de fiecare dată când vrem să facem ceva, așa cum spunea Nietzsche: „Când ai clar <<De ce>>-ul, vei găsi și metodele și drumul ca să rezolvi tot ceea îți propui”. Fiecare dintre noi a fost încercat în această perioadă, indiscutabil, pentru unii a fost mai greu, pentru unii mai puțin. Eu sunt genul de persoană căreia îi place lucrul bine făcut. Pentru mine a fost o provocare să încerc să dezvolt noi capacități în această perioadă, noi abilități. Fiecare dintre noi am putea să ne gândim acum la o readaptare, dar nu cu tristețe, ci cu toată puterea pe care o avem ca să ne reinventăm, într-un fel sau altul. O situație de criză înseamnă întotdeauna și o situație în care avem capacitatea să ne activăm potențialul. O criză vine și cu creativitate, ca să poți să faci ceva diferit de ceea ce făceai înainte.

– Aveți foartă multă energie pozitivă. Cum vă începeți ziua, aveți un ritual bine stabilit?

– Cred foarte tare în ritualul de dimineață și cred foarte tare în acest stretching emoțional, mental și fizic pe care putem să îl facem fiecare dintre noi dimineața, ca să ne pregătim pentru tot ce ne rezervă ziua. Este ca o mică încălzire și cred cu tărie că, așa cum o balerină când intră în scenă pentru grația și siguranța elegantă pe care le are necesită antrenament și încălzire, fiecare dintre noi avem nevoie de un ritual de dimineață pentru eleganța de a ne mișca în relația cu alți oameni. Tony Robbins spunea că, dacă o persoană spune că nu are zece minute dimineața pentru ea, înseamnă că nu are o viață. Zece minute, o oră, în funcție de fiecare, după cum se trezește și își gestionează timpul. Eu mă trezesc foarte devreme, pe la cinci, cinci și jumătate, și atunci îmi permit să am o oră, poate chiar două, în care sunt recunoscătoare. Este foarte important să fii recunoscător, asta schimbă chimia corpului, pentru că recunoștința este una dintre cele mai bune energii pe care o poți folosi ca să elimini alte piedici, să poți să funcționezi cu foarte multă energie. Este o chestiune chimic verificată, nu doar o poveste. Personal, mă rog și meditez zece sau cincispezece minute, am câteva exerciții de mișcare fizică, am un jurnal în care scriu de foarte mult timp. Aceste lucruri le fac în fiecare dimineață, în mod firesc. Acum, în această perioadă de stat acasă, am introdus și exerciții speciale de respirație, pentru creșterea imunității organismului. Citesc dintr-o carte, scriu un articol sau în viitoarea carte, toate le fac dimineața, pentru că este liniște și îmi permit în acest timp să fiu doar cu mine.

– Dar pentru seară există un ritual important?

– Este o vorbă din bătrâni care ne îndeamnă să nu mergem la culcare până nu ne împăcăm cu toți cei cu care am avut vreun conflict de-a lungul zilei. Împreună cu copila și cu soțul meu, seara, la nouă, ne strângem și ne spunem ce a fost semnificativ pentru ziua respectivă. Acest exercițiu ne asigură o comuniune și ne aduce aproape unul față de celălalt, dar nici nu lasă ziua să treacă fără ca noi să o marcăm într-un fel, să facm un bilanț al ei. De obicei, spunem și o rugăciune și așa se încheie seara.

Sursa: Realitatea de Timis