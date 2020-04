Constantin Duma este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotoreporteri din Timișoara, cu o listă impresionantă de materiale, reportaje și evenimente la care a luat parte. Cunoscut ca om pașnic, cu foarte mult bun simț, el a căsut victimă aroganței unui polițist local.

De-a lungul timpului, reclamațiile la adresa membrilor Poliției Locale din Timișoara care se purtau urât cu centățenii și acordau amenzi în funcție de dispoziția lor de moment au fost multe. Acum, încă o „victimă” se adaugă pe lista celor care au mai degrabă un comportament de gardian dintr-un regim totalitar, decât de om în slujba legii.

Iată ce relatează Constantin Duma pe pagina lui de Facebook:

„Întalnire de cosmar in Coronavirus cu dl A-VRA-MES-CU

Vineri, 24 aprilie 2019, ora 20.40 in magazinul Profi pe strada Renasterii din Timisoara. Ma pregatesc sa fac mici cumparaturi de ultima ora, dupa o zi agitata cu ministrul Transporturilor, cu subiecte schimbate de presiunea acestor clipe grele de izolare ale oamenilor. Simti limitele pe care le pot suporta oamenii, disperarea celor direct afectati sau apasati de lipsuri si obligatii pe care nu le pot onora.

De maine intra in vigoare masurile instituite de Primaria Municipiului Timisoara privitor la obligativitatea purtatii mastilor in spatiile inchise, magazine. O perioada gestionata cu eforturi mari si trecuta destul de bine pentru Timisoara.

Inainte de intrarea in magazin atept cateva minute pana iese o persoana, ma asigur ca este spatiu rezonabil in interior, si, linisti, intreb daca este deschis. Vanzatorul incuviinteaza ca da si din acel moment ma consider cumparator. Ma opresc la intrare, unde ma echipez cu o manusa care este oferita pentru manipularea unor produse pe care le atingi. Aveam si masca pregatita si ma frapeaza de la inceput limbajul si forma de adresare a lucratorului de la Politia Locala unui cetatean mai in varsta decat el cu apelative cu totul nepotrivite unui om. Surprins, mirat pana la indignare de cele auzite, ridic privirea de la manusa mea si sunt luat direct de vajnicul politist. Voi reda in continuare dialogul pe care l-am avut cu Domnia Sa :

– Pune masca pe fata ! mi s-a adresat din varful autoritatii cu care a fost investit de comunitate

– Pune si pe nas, ma ! O privire mi-a scapat peste masca pe care mi-o pusesem. Binenteles ca m-a taxat precum pe cetateanu anterior, dar mai hotarat :

– Ce te uiti, ma nesimtitule ?

– Poftim ? i-am raspuns dintr-un instinct

– Da, ce te uiti asa, nesimtitule ?

– Vezi de treaba Dumnetale i-am zis

– Mai vorbesti ? Nesimtitule. CAR – TEA DE IDENTI-TA-TE ! A-VRA-MES-CU !

A fost o solicitare legala, corecta, m-am supus. I-am dat buletinul, il aveam pregatit impreuna declaratia legala necesara. A plecat spre iesire si din usa mi-a strgat raspicat ca inainte :

– LA MA-SI-NA !

Bulversat, am iesit din magazin si atunci am observat ca un microbuz al Politiei Locale era parcat imediat langa magazin. In masina mai era un lucrator, iar domnul A-VRA-MES-CU a urcat in locul soferului si-a pregatit niste documente, dupa care mi-a cerut „HIR-TIA !”. Am inteles ca era vorba despre Declaratia pe proprie raspundere. I-am inmanat-o.

– De ce tremuri, ma ?

– Pentru ca m-ati facut nesimtit. Ori eu nu v-am jignit pe Dumneavoastra

– Si nu esti nesimtit ? uita-te la tine !

– Eu am vorbit cu dumneavoastra

– Tu esti un nesimtit si esti tu inaintea mea. Primesti si amenda.

– De ce ?

– Pentru ca esti nesimtit. A ! Un nesimtit de la presa ! A observat din documentul pe care il avea in mana ca eram din presa, avea identitatea pe legitimatia de presa.

– Iti dau amenda de la 500 la 1500 de lei

– Pentru ce ?

– Pentru ca pe HAR-TIE nu scrie ca mergi sa-ti cumperi mancare. Aici nu esti in DO-CU-MEN-TA-RE O-FI-CI-A-LA cum scrie pe foaie.

– Va inselati, scrie „magazin”

-Ti-am spus ca esti nesimtit ! Mai esti si obraznic !

A schimbat vateva vorbe cu colegul din masina !

-Iti dau 500 de lei amenda !

– De ce ?

– Pentru ca asa vreau eu

– Sanctiunea se da gradual.

– Eu stabilesc gradualul. Ti-am facut mustrare verbala, prima. A doua iti dau 500 de lei amenda. Gradual sa nu-ti dau 1500 din prima.

– Ti-am spus sa-ti pui masca in magazin ?

– Am pus-o. Fara sa comentez. Sanctionarea nepurtarii mastii intra in vigoare de maine, 25 aprilie 2020.

– De ce vorbesti asa retinut ? Ai ceva de inregistrare ? Noi, oricum avem acces la imaginile pe camerele de supraveghere si o sa-ti citesc pe buze tot ce ai zis.

In acel moment intervine colegul domnului A-VRA-MES-CU si stabilesc dansii ca trebuie sa plece la un eveniment. Binenteles ca ma mai gratuleaza cu cu apelativ de nesimtit, imi da actele si pleaca in tromba.

Am ramas abatut in strada, apasat de cea mai cumplita molima care a lovit omenirea de la cel de-al doilea razboi mondial. Sau poate doar de neputinta unui om care ar trebui sa faca altceva pentru cei pentru care este platit. Si platit bine. Am trei intrebari :

1. Mi-a scapat ceva domnule A-VRA-MES-CU ?

2. Solicit autoritatii pe care Politia Locala o reprezinta sa recupereze inregistrarile de la magazin si de la masina oficiala a Politiei Locale, care vineri 24 aprilie la ora 20.50 sigur se afla in misiune in situatia prezentata. Sau Politia Nationala, coordonator in virtutea ordonantelor militare.

3. In viata mea nu am fost jignit intr-un mod asa de grosolan de un om, nu vorbesc de autoritate. Oare cine face examinarea psihologoca a acestor persoane spre o cariera de mare succes ?

4. Ultima remarca : Oare sa fi fost eu singurul care sa fi avut parte de un astfel de tratatment ? Personal, daca asa ar sta lucrurile, las totul ca o remarca, poate amara ca nervii ne pot fi intinsi la maximum. Ce poate fi mai amar decat o experienta negra in Era Coronavirus ?”

UPDATE: Referitor la acest subiect Poliția Locală a trimis următorul comunicat de presă

Poliția Locală Timișoara s-a autosesizat cu privire la situația semnalată de mass-media referitoare la incidentul verbal dintre fotoreporterul Constantin Duma și un polițist local care a avut loc în seara zilei de vineri, 24 aprilie 2020. Astfel, în urma cercetării prealabile efectuate de Compartimentul Control Intern, a fost sesizată Comisia de Disciplină, având în vedere calitatea de funcționar public a polițistului local, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu HG 1344/2007 în vederea stabilirii gradului de vinovăție a acestuia și a măsurilor legale, în cazul în care se va constata că faptele săvârșite constituie abatere disciplinară, conform legislației în vigoare și Regulamentului Intern al Direcției Poliția Locală Timișoara.