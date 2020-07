Politistii de la Combaterea Crimei Organizate din Timisoara si procurorii DIICOT din Caras – Severin au facut aproape 30 de percheziții, în Resita. Ei vor sa destructureze mai multe retele de traficanti de droguri de risc si de mare risc. Acestea erau extrem de bine organizate, colaborand intre ele.

Mai precis, membrii celor trei retele isi dadeau marfa unii altora, in cazul in care exista cerere, iar dealerul nu avea substanta ceruta. Ei vindeau insclusiv cocaina, in cluburi in special, dar si pe strada. Mai grav este fatul ca, inainte de inchiderea scolilor din cauza pandemiei, acestia vindeau drogurile si in vecinatatea unitatilor de invatamant, cumparatorii fiind evident elevi.

38 de suspecti, din acest dosar, vor fi dusi la sediul DIICOT Caras – Severin pentru a fi audiati. Ei sunt cercetati pentru trafic cu droguri de risc ;i mare risc si constituire de grup infractional organizat.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin