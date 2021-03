După ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență în care s-a luat decizia carantinării Timișoarei, primarul Dominic Fritz a venit cu explicații:

„Cu o inimă grea, am tras astăzi frâna de urgență. După ce am văzut cifrele, proiecțiile, rapoartele am votat pentru măsuri mai restrictive, adică pentru carantinarea zonei metropolitane, inclusiv Timișoara, începând cu noaptea de duminică spre luni. Am fost 30 din cei 38 prezenți în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru această decizie. Nu sunt genul de politician care se ascunde în spatele unor comisii și comitete. Sunt acel gen care-și asumă hotărârile și urmările lor; cu orice risc politic.