Primarul Dominic Fritz a declarat, luni, că va urma o iarnă foarte grea pentru Timişoara şi pentru România, în contextul majorării preţurilor la facturile de încălzire şi că va propune Consiliului Local Timişoara (CLT) o dublare a tarifului de termoficare, limitând propunerea Colterm care cerea o triplare a preţului, pentru abonaţii din sistemul centralizat de încălzire.

Edilul spune că, deşi nu este o decizie populară, şi-o asumă „ca parte a unei soluţii necesare şi responsabile în situaţia de faţă”.

„Eu trebuie să aleg calea responsabilă. Şi nu pot să fiu decât sincer cu timişorenii: va urma o iarnă foarte grea pentru Timişoara şi pentru România. Încercăm din răsputeri să ţinem termoficarea în picioare, chiar şi într-un sistem de avarie. (…)”, spune Dominic Fritz.

Conform aceleiaşi surse, primarul Timişoarei prezintă mai multe argumente care îi justifică măsura, între care limitarea legală a subvenţiilor pentru termoficare de la bugetul local şi respinge discursul liberalilor locali, potrivit căruia el doreşte creşterea tariful pentru a plăti amenda de 20.000.000 de euro pe care Colterm a primit-o pentru că nu a mai avut bani să cumpere suficiente certificate verzi.

„Nicio companie nu poate supravieţui dacă este forţată să vândă la un preţ mai mic decât o costă să producă. Solidaritatea timişorenilor, prin subvenţionarea termoficării din bugetul local, este limitată nu doar de lege. (…) Am ajuns la un punct în care, chiar dacă am da toţi banii din bugetul local la Colterm pentru subvenţie, tot nu ar ajunge să acopere preţul gazului. (…) Pentru că nu a vrut să acopere factura nici din bugetul local, nici din tariful pentru populaţie, fosta administraţie ne-a lăsat peste 70.000.000 de lei datorii la E.On şi încă 230.000.000 de lei de datorii la alţi furnizori şi la stat. A cumpărat şi certificatele CO2 din 2019 cu un credit pe care trebuie să-l stingem în acest an. (…) Discursul PNL spune că eu îmi doresc să creştem tariful ca să plătim amenda pe care Colterm a primit-o pentru că nu a mai avut bani să cumpere suficiente certificate CO2. O adevărată aberaţie (…). Amenda la care face referire PNL este momentan suspendată de instanţă. (…)”, explică Dominic Fritz.

El subliniază că primăria este în pline negocieri cu furnizorii de gaze naturale şi cărbune, iar pentru aceasta este nevoie de predictibilitate financiară.

Fritz mai afirmă că preţurile pentru termoficare nu vor putea fi niciunde în România suportate doar de populaţie şi de bugetele locale, sumele fiind mult prea mari şi aşteaptă cât mai curând „un Guvern plin, cu care să putem discuta”.

Întrucât şi o dublare a tarifului la termoficare va depăşi posibilităţile financiare pentru mulţi timişoreni, Dominic Fritz speră că Legea consumatorului vulnerabil va atenua din efectele acestei decizii şi că viitorul Guvern va lua măsuri suplimentare pentru populaţie.

Sursa: Realitatea de Timis