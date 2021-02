Primăria a suspendat procedura de supraimpozitare a proprietarilor care lasă clădirile istorice în paragină, însă Dominic Fritz susține că nu intenționează să renunțe la această idee. Primarul Timișoarei a declarat că, în prezent, se lucrează la o nouă procedură, astfel că proprietarii care nu intenționează să reabiliteze clădirile vor fi pedepsiți.

“Supraimpozitarea bineînțeles că se va întoarce în Timișoara. Tot ce am făcut noi, știu că și aici au existat dezinformări, este că am suspendat procedura actuală pentru că am pierdut toate procesele cu această procedură și era clar că pierdem mai mulți bani decât câștigăm cu această supraimpozitare, așa cum era până anul trecut. Există un mic grup de lucru care acum lucrează la o nouă procedură pentru supraimpozitare, sper să pot prezenta în curând ceva“, a detaliat Dominic Fritz.

Edilul-șef a adăugat că a avut discuții cu mai multe bănci, dar chiar și cu directorul Institutului Național al Patrimoniului și cu ministrul Culturii, pentru a se găsi soluții de finanțare a imobilelor istorice din Timișoara.

“Noi bineînțeles că analizăm, vorbim și cu mai multe bănci despre posibilitățile finanțării. Aici, în acest context, o să revenim cu o informare despre acest fond de un milion de lei de la Institutul Național pentru Patrimoniu, pentru Timișoara, unde se finanțează zece proiecte. Am discutat cu directorul institutului, a fost la mine în vizită, din păcate, nu sunt destule aplicații. Am discutat variante să lucrăm împreună cu INP pentru a crește aceste fond. Am discutat și cu ministrul Culturii pentru a crește fondurile pentru clădirile istorice din Timișoara. Aici încă lucrăm la detalii despre cum ar putea să arate un pachet de diferite linii de finanțare, locale și naționale, poate și o parte din fonduri private, pentru că într-adevăr trebuie să facem progrese mai rapide în ceea ce privește patrimoniul arhitectural în Timișoara“, a afirmat Dominic Fritz.

Sursa: Realitatea de Timis