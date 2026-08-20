Economie· 1 min citire

Risc uriaș: pensii înghețate pentru al treilea an consecutiv

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat20 aug. 2026, 18:34
Actualizat20 aug. 2026, 19:53
SursăRealitatea PLUS

Avertisment sumbru pentru pensionari în plin val de scumpiri! Pensiile ar putea rămâne înghețate pentru al treilea an consecutiv din cauza datoriei publice! Semnalul de la Ministerul de Finanțe este unul extrem de clar: datoria publică a depășit 60% din PIB, iar Guvernul nu poate majora veniturile.

Pensionarii, taxați de politicieni. Nu sunt bani pentru ei

Datoria publică a explodat. Nu mai sunt bani pentru majorări.

datoria publică 60,01% din PIB

estimare anul 2027 - 63,3% din PIB

estimare anul 2028 - 63,9% din PIB

În condițiile în care datoria publică se menține peste acest nivel, Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către Guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială.

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