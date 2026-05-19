Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident de muncă la Termocentrala Rovinari: electrician rănit grav, după o cădere de la 4 metri
19 mai 2026, 09:25
FOTO: Arhivă
Articol scris de Scris de Realitatea de Timis
Un accident de muncă s‑a produs marți dimineață la Termocentrala Rovinari. Un electrician a căzut în gol de la aproximativ patru metri înălțime, fiind transportat în stare gravă la spital.
Colegii aflați în zonă i‑au acordat imediat primul ajutor până la sosirea echipajului de Ambulanță. Victima a fost preluată de ambulanță, stabilizată și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului și dacă au fost respectate normele de securitate în muncă.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:00 - Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român prezent la Beijing în cel mai tensionat moment diplomatic al anului
- 12:28 - Unde spun turiștii că găsești cea mai frumoasă apă de pe litoralul românesc. Plajele care surprind tot mai mulți vizitatori
- 10:47 - Incendiu într-un bloc din Arad. Peste 20 de persoane evacuate și o femeie rănită VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News