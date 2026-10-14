Bătaie în curtea unei școli din Timișoara! Părinții au sărit la un profesor după ce acesta le-a certat copilul. Scandalul, filmat - VIDEO

Scene violente în curtea unei școli din Timișoara! Un profesor de sport, mai mulți părinți și elevi au fost implicați într-un scandal care a degenerat într-o bătaie, miercuri, 14 octombrie. Totul ar fi pornit după ce cadrul didactic i-a atras atenția unui copil că trebuie să respecte regulile de comportament în timpul orei. Nemulțumiți de cele întâmplate, părinții elevului au venit la școală, iar conflictul a scăpat de sub control. Întreaga scenă a fost filmată.
Bătaie în curtea Școlii Gimnaziale nr. 15 din Timișoara
Incidentul a avut loc în curtea Școlii Gimnaziale nr. 15 din Timișoara, unde mai multe persoane au fost surprinse în timp ce se îmbrânceau și se loveau. Potrivit publicației locale Tion.ro, în scandal au fost implicați atât adulți, cât și copii, iar imaginile filmate de un martor arată cum conflictul s-a transformat într-o altercație fizică.
Din primele informații, părinții unui elev ar fi intrat în curtea unității de învățământ în timpul pauzei copiilor din ciclul primar. Aceștia ar fi fost nemulțumiți de faptul că profesorul de educație fizică și sport îi atrăsese atenția copilului lor asupra comportamentului din timpul orei, iar discuțiile au degenerat într-un scandal.
Incidentul readuce în atenție problema conflictelor dintre părinți, profesori și elevi în școlile din Timișoara. Un alt caz a fost semnalat în luna mai 2025, când o dispută dintre doi elevi a dus la intervenția tatălui unuia dintre aceștia și la deschiderea unei anchete.
Ce spune Poliția despre scandalul din curtea școlii
Polițiștii din Timișoara au început verificările pentru a stabili cum s-a produs incidentul și cine sunt persoanele implicate. Potrivit surselor publicației locale, cei care au participat la scandal au fost duși la sediul Poliției pentru clarificarea situației. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au confirmat că disputa ar fi izbucnit pe fondul nemulțumirii părinților față de observațiile făcute de profesorul de sport. Autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a ajuns de la această nemulțumire la violențele din curtea școlii.
„Din primele verificări, a reieșit că incidentul ar fi avut loc între părinții unui elev și un profesor de educație fizică și sport, pe fondul nemulțumirii părinților cu privire la faptul că elevului i s-ar fi atras atenția asupra respectării regulilor de comportament în timpul orei”, a transmis IPJ Timiș.
Scandalul a fost filmat. Polițiștii continuă verificările
Imaginile surprinse de un martor au fost transmise publicației Tion.ro și arată momentele tensionate din curtea unității de învățământ. În înregistrare sunt surprinse mai multe persoane implicate în altercație, inclusiv adulți și minori, în timp ce conflictul se desfășoară în incinta școlii. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă persoanele implicate au suferit răni sau dacă au fost aplicate sancțiuni. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili responsabilitatea fiecărei persoane și împrejurările în care a izbucnit bătaia.