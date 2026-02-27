Copil de 11 ani și un bărbat de 50 de ani, loviți pe o trecere de pietoni din Timișoara

Un copil de 11 ani și un bărbat de 50 de ani au fost loviți de o mașină vineri dimineață, în timp ce traversau regulamentar pe trecerea de pietoni, în apropiere de Piața Badea Cârțan din Timișoara.

Accidentul s-a produs la intersecția dintre Strada Mihail Kogălniceanu și Strada Simion Bărnuțiu. Potrivit primelor informații, o femeie de 45 de ani, care conducea dinspre Piața Badea Cârțan spre strada Mihail Kogălniceanu, i-ar fi surprins pe cei doi pietoni în timp ce traversau.

Victimele, transportate la spital

La fața locului au intervenit echipaje medicale, iar cele două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Permisul de conducere al șoferiței a fost reținut până la finalizarea cercetărilor, care vor stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.