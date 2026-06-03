15 câini salvați dintr-o gospodărie din Timiș

Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Timiș au salvat 15 câini care erau ținuți în condiții grele într-o gospodărie din localitatea Cenei, județul Timiș.

În urma verificărilor făcute la adresa respectivă, oamenii legii au constatat că animalele nu beneficiau de condiții corespunzătoare de îngrijire, hrană și adăpost. Pentru protejarea sănătății și bunăstării câinilor, polițiștii au emis ordine de plasare în adăpost pentru toate cele 15 exemplare canine, potrivit opiniatimisoarei.ro .

Animalele au fost încredințate unei persoane care urmează să le asigure hrana, îngrijirea, adăpostirea și, dacă va fi nevoie, asistența medical-veterinară.

Proprietarul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor. Reprezentanții Poliției Animalelor au reamintit că deținerea unui număr mare de animale implică responsabilități permanente și obligația de a le oferi condiții adecvate de trai.