Coșmar pentru Ionuț Radu în Spania! Greșelile românului au costat-o pe Celta visul Champions League

Ionuț Radu a avut una dintre cele mai dificile seri ale sezonului în La Liga, după ce prestația portarului român a contribuit decisiv la înfrângerea suferită de Celta Vigo în fața lui Levante UD, scor 2-3.

Eșecul complică serios șansele Celtei de a termina sezonul pe locul 5, poziție care asigură calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

Gazdele au început perfect meciul și au deschis scorul rapid prin Ferran Jutglà, încă din minutul 4. Totuși, avantajul a fost anulat înainte de pauză, după un șut spectaculos expediat de Kervin Arriaga de la aproximativ 30 de metri.

Ionuț Radu a reacționat târziu la execuție și nu a reușit decât să devieze mingea în propria poartă.

La scurt timp după reluarea jocului, Jutglà a readus-o pe Celta în avantaj, însă bucuria gazdelor a durat puțin. În minutul 57, fundașul Dela a marcat cu un șut puternic de la distanță, iar portarul român a părut din nou surprins de traiectoria mingii.

Lovitura decisivă a venit în minutul 63, când Roger Brugué a înscris cu capul din apropiere, profitând de ezitarea lui Radu la o centrare venită din corner.

Presa spaniolă nu l-a menajat pe internaționalul român după prestația din acest meci, iar notele primite au fost printre cele mai mici de pe teren, după o partidă în care greșelile sale au cântărit decisiv în rezultatul final.