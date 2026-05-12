AUR propune soluția pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc: creșterea plafonului plăților cash la 50.000 de lei

Alianța pentru Unirea Românilor continuă să promoveze măsuri concrete pentru sprijinirea antreprenorilor români și reducerea presiunii birocratice asupra mediului privat. În acest sens, deputatul AUR Gabriel Florea a depus proiectul legislativ pentru modificarea legislației privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, inițiativă care prevede majorarea plafonului plăților cash de la 5.000 de lei la 50.000 de lei.

Proiectul urmărește simplificarea regulilor privind plățile în numerar și adaptarea legislației la realitățile economice actuale, în condițiile în care actualele limite au rămas mult în urma costurilor și nevoilor reale din economie. Inițiativa vine în sprijinul IMM-urilor, al profesiilor liberale și al antreprenorilor care se confruntă zilnic cu blocaje administrative și dificultăți generate de actualele restricții.

Totodată, proiectul păstrează măsurile de control privind combaterea evaziunii fiscale și interzice fragmentarea artificială a tranzacțiilor pentru evitarea plafonului legal, menținând sancțiunile pentru încălcarea legii.

În cadrul unei conferințe de presă susținute în Parlament, deputatul AUR Gabriel Florea a declarat:

„Mediul de afaceri românesc este în colaps. Anul trecut s-au închis aproximativ 100.000 de firme, iar anul acesta deja aproape 10.000. Ce este cert este că oamenii care muncesc și plătesc taxe și impozite sunt din nou și din nou asupriți de către un stat care, din păcate, nu prea înțelege cum funcționează mediul de afaceri românesc.

În acest sens, am depus PL-x 110/2026, care vine să modifice Legea nr. 70/2015, și anume plafonul plăților cash de 5.000 de lei, pe care propunem să îl ajustăm și să îl majorăm până la 50.000 de lei. Este o măsură în concordanță cu politica europeană și vine să sprijine în mod real mediul de afaceri, fiind încă o măsură în plus pe care AUR o promovează”, a declarat deputatul AUR Gabriel Florea.