Criza combustibilului generată de războiul dintre Iran și SUA va duce la suspendarea zborurilor

Directorul general al Lufthansa avertizează că suspendarea zborurilor ar putea deveni inevitabilă pe fondul crizei energetice din Europa. Potrivit șefului companiei aeriene, scumpirile galopante și deficitul de combustibil de pe piață pun o presiune fără precedent asupra industriei, amenințând direct continuitatea operațiunilor.

Gigantul aviatic Lufthansa trage un semnal de alarmă privind stabilitatea transportului aerian în Europa, avertizând că suspendarea anumitor zboruri ar putea deveni o măsură „inevitabilă”. Directorul general al companiei, Carsten Spohr, a explicat că aprovizionarea cu kerosen a devenit o provocare majoră pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu. Potrivit acestuia, deficitul de combustibil nu este doar o problemă logistică, ci și una financiară, estimându-se că resursele vor rămâne insuficiente și costisitoare pentru tot restul anului.

Măsuri drastice pentru reducerea consumului

În absența unei ameliorări considerabile a crizei, strategia Lufthansa vizează o reducere a capacității de transport cu un procent cuprins între 2,5% și 5%. Această ajustare ar putea presupune scoaterea din uz a unei flote de 20 până la 40 de aeronave vechi, a căror ineficiență în consumul de combustibil devine nesustenabilă în contextul actual de piață. Această abordare defensivă reflectă o tendință mai largă în industrie, măsuri similare fiind luate în calcul și de alți mari operatori globali, precum Cathay Pacific și Qantas Airways.

Impactul direct asupra pasagerilor și costul biletelor

Dincolo de reducerea frecvenței zborurilor, criza energetică lovește direct în buzunarele călătorilor prin majorarea tarifelor. Primele efecte sunt deja vizibile: Virgin Atlantic a raportat deja creșteri substanțiale de preț, unele bilete fiind mai scumpe cu sume cuprinse între 50 și 400 de euro. Economiștii avertizează că, dacă tensiunile geopolitice persistă și piața petrolului rămâne sub presiune — chiar și în condițiile în care țări precum Norvegia înregistrează profituri record din exporturi — scumpirile ar putea continua într-un ritm accelerat.