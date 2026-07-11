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Incendiu la un tren din Gara de Nord Timișoara. Pasagerii au coborât înainte ca fumul să cuprindă garnitura

Pompieri

Pompieri

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat11 iul. 2026, 20:15
SursăRealitatea.net

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineață, la un tren care circula pe ruta Timișoara Nord - Cruceni, în timp ce garnitura se afla staționată în Gara de Nord din Timișoara. Incidentul s-a produs în jurul orei 10:50, după ce automotorul fusese garat pe una dintre liniile folosite pentru trenurile care pleacă spre Reșița. Călătorii coborâseră deja, astfel că nimeni nu se mai afla în vagoane în momentul în care fumul gros a început să se răspândească.

Fumul a pornit din zona compartimentului motor

Pompierii au ajuns rapid la fața locului, după ce au fost anunțați că un automotor aflat în gară scoate fum. La intervenție au fost trimise două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, iar la sosirea acestora incendiul se manifesta în zona compartimentului motor. Degajările de fum erau puternice, însă focul nu apucase să se extindă la întreaga garnitură.

„Sâmbătă, 11.07.2026, în jurul orei 10:50, am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un automotor, în Timișoara, la Gara de Nord. A fost alertat Detașamentul 2 Pompieri Timișoara și la locul evenimentului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor la locul evenimentului, incendiul se manifesta cu degajări de fum la un automotor staționat (care circulă pe ruta Timișoara Nord-Cruceni), la nivelul compartimentului motor.”

Călătorii au fost mutați într-un alt tren

Automotorul urma să plece din nou spre Cruceni, însă cursa nu a mai putut continua cu aceeași garnitură. Pasagerii au fost redirecționați către un alt tren, astfel încât să își poată continua călătoria fără să fie expuși vreunui pericol. Pompierii au reușit să localizeze incendiul înainte ca flăcările să se extindă. Primele verificări arată că focul ar fi pornit, cel mai probabil, în urma unui scurtcircuit produs la bateria trenului. În urma incidentului nu au fost anunțate persoane rănite, iar intervenția s-a încheiat după ce zona compartimentului motor a fost verificată și pusă în siguranță.

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