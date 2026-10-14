Profesor de sport, bătut de părinții unui elev în curtea unei școli din Timișoara. Poliția a intervenit

Incidentul s-a produs miercuri, 14 octombrie, în curtea unității de învățământ, iar polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112.
Un profesor de educație fizică și sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara ar fi fost agresat de părinții unui elev de clasa a V-a, după ce i-ar fi atras atenția copilului asupra comportamentului din timpul orei.
Conflictul ar fi pornit de la o observație făcută elevului
Potrivit primelor informații, părinții s-ar fi arătat nemulțumiți de faptul că profesorul i-ar fi cerut copilului să respecte regulile de comportament în timpul orei de sport.
După ce a aflat despre discuția cu profesorul, elevul și-ar fi anunțat părinții. Aceștia ar fi venit la școală împreună cu o altă rudă, iar conflictul cu cadrul didactic ar fi degenerat într-o altercație.
Incidentul a avut loc în curtea școlii, în timpul programului de cursuri, când în unitatea de învățământ se aflau și alți elevi.
Polițiștii au intervenit după un apel la 112
Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați în jurul orei 12:22 și s-au deplasat la școală pentru a verifica situația.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au confirmat că a existat un conflict între părinții unui elev și profesorul de educație fizică, pe fondul nemulțumirii legate de atenționarea făcută copilului.
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, cinci persoane au fost duse la sediul poliției pentru verificări și audieri.
Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs altercația, cine a fost implicat și ce măsuri legale se impun.
Deocamdată, autoritățile nu au prezentat public toate detaliile privind eventualele leziuni suferite de profesor sau măsurile dispuse față de persoanele implicate.
Incidentul readuce în atenție problema violenței în mediul școlar și a conflictelor dintre părinți și cadrele didactice, în condițiile în care astfel de situații pot afecta siguranța elevilor și a personalului din unitățile de învățământ.