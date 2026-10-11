Se oprește gazul luni, 12 octombrie, pe mai multe străzi din Timișoara

Delgaz Grid sistează luni, 12 octombrie, alimentarea cu gaz pe mai multe străzi din municipiul Timișoara. Zonele afectate.
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la rețeaua de distribuție, Delgaz Grid va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale luni, 12 octombrie, în intervalul orar 09:00-20:00, pe Calea Martirilor 1989 (între nr. 42 și 62), str. Martir Ioan Stanciu (între nr. 1 și 7), Intrarea Vântului, Intrarea Martir Slobodanca Ewinger, str. Constantin Brăiloiu, Intrarea Martir Valentin Aparaschivei și str. Martir Constantin Gârjoaba, din municipiul Timișoara.
Consumatorii sunt rugați să închidă toate aparatele consumatoare de gaze pe durata întreruperii, iar după reluarea alimentării să supravegheze funcționarea acestora timp de 30 de minute.
În cazul în care sesizează miros de gaz, consumatorii trebuie să anunțe imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid la numerele de telefon 0800.800.928 (gratuit) sau 0265.200.928.