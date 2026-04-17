Sorin Grindeanu, atac dur la Ilie Bolojan: „Nu putem gira sărăcirea românilor și prăbușirea economiei”

În cadrul unei ședințe politice desfășurate în Maramureș, liderul social-democrat a lansat un atac direct la adresa premierului României și a modului în care este gestionată situația economică. Confrom surselor Realitatea PLUS, Sorin Grindeanu a vorbit despre riscuri serioase pentru țara noastră și despre o posibilă decizie politică importantă în perioada următoare.

Discursul său a fost centrat pe starea economiei, pe relația din interiorul coaliției și pe direcția în care se îndreaptă țara, în opinia sa.

Critici dure privind economia și situația socială

Sorin Grindeanu a contestat ideea că România nu s-ar confrunta cu probleme economice majore, susținând că mai multe indicii ar arăta o deteriorare a situației generale.

„Vorbesc unii despre haos si despre criză?! Nu trăim într-o Românie în care scade consumul de 8 luni, șomajul începe să ia dimensiuni alarmante, în care prețul mare al energiei lovește în toți, în care toți oamenii de afaceri se uită cu îngrijorare la viitor?

Dacă nu am fi încercat să propunem soluții de relansarea economiei, dacă nu aș fi văzut cum sunt ignorate, cum se încearcă păcălirea oamenilor, cum sunt vandute acum cele mai profitabile companii de stat pe ascuns, aș fi avut ce să-mi reproșez.

Dar responsabilitatea pentru întreaga situație îi revine domnului Bolojan, și m-aș bucura dacă măcar acum ar înțelege lucrul acesta. Într-o coaliție poți propune, poți negocia și spera, dar nu poți sta la nesfârșit într-o mare minciună. Nu putem gira sărăcirea românilor și prăbușirea economiei.”

Atac direct la adresa lui Ilie Bolojan

Grindeanu a continuat seria declarațiilor, acuzând modul în care sunt aplicate reformele și sugerând că acestea nu ar avea ca rezultat îmbunătățirea vieții populației.

„Luni vom cere părerea oamenilor, ale celor care înțeleg exact care sunt problemele la firul ierbii, care sunt consecințele și vă spun sincer că nu exclud nici o variantă. Au înțeles că nu mai merge așa, că România se duce pe fundul prăpastiei, iar aici singurul lucru pe care îl putem face este să dăm un semnal politic.

Domnul Bolojan pare să nu înțeleagă sensul real al ideii de reformă: se face pentru oameni, pentru a duce o viață mai bună. Până acum am văzut doar măsuri de tăieri de venituri și majorări de taxe.

Uneori mi se pare că suntem într-o mașină condusă de un șofer care se uită în telefon. La comentariile corului de lăudători”, a spus liderul social democraților.

