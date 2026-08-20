Alertă pe piața carburanților: Noul val de tensiuni din Orientul Mijlociu umflă prețul petrolului

Escaladarea tensiunilor geopolitice împinge din nou prețul petrolului în sus. Noile amenințări cu sancțiuni economice formulate de Donald Trump împotriva aliaților Teheranului au urcat cotațiile internaționale la niveluri record pentru ultimele trei săptămâni, alimentând incertitudinea privind livrările globale.
Cotațiile internaționale ale petrolului continuă să urce, înregistrând maxime ale ultimelor trei săptămâni. Valul de scumpiri este alimentat de noile avertismente emise de Washington la adresa Teheranului, precum și de blocajele persistente din rutele maritime strategice ale Orientului Mijlociu.
Urcare puternică pe bursele energetice
Piața reacționează direct la riscul unei oferte globale tot mai reduse, ambele sortimente de referință consemnând creșteri semnificative:
Varianta Brent: Contractele futures au avansat cu 2,4% (plus 2,20 dolari), stabilindu-se la nivelul de 93,82 dolari pe baril.
Varianta WTI: Țițeiul american cu livrare în septembrie a urcat cu 2,33 dolari, atingând 88,16 dolari pe baril.
Retorica de la Casa Albă și presiunea pe lanțurile financiare
Escaladarea prețurilor vine după ce administrația americană a amenințat Iranul cu o izolare economică fără precedent, avertizând totodată statele partenere ale Teheranului cu sancțiuni drastice. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, urmează să detalieze noile măsuri punitive, mutare ce riscă să tensioneze relațiile economice cu marile națiuni importatoare de țiței iranian, în special China.
Presiunea asupra Teheranului s-a intensificat și după ce Emiratele Arabe Unite au decis suspendarea tranzacțiilor economice și financiare cu statul iranian.
Punctul critic: Strâmtoarea Ormuz și stocurile globale
Comerțul maritim prin Strâmtoarea Ormuz — cale prin care tranzita istoric o cincime din petrolul mondial — rămâne la un nivel extrem de scăzut din cauza atacurilor asupra infrastructurii și a blocajelor navigabile.
Efectele de lanț încep să se vadă și pe piața rafinării:
Producție de combustibil afectată: Volumele reduse de țiței procesat pun presiune pe disponibilitatea carburanților finali.
Scăderi la distilate: În Statele Unite, rezervele de motorină și combustibil pentru încălzire au bifat a treia săptămână consecutivă de scădere, chiar dacă stocurile brute de țiței au consemnat o creștere neașteptată de 4,4 milioane de barili.