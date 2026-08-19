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Economie· 1 min citire
Avertismentul lui Adrian Câciu: 9 miliarde de euro din PNRR, neplătite. Dobânzile rămân ridicate până când scade inflația
Publicat19 aug. 2026, 10:26
Actualizat19 aug. 2026, 10:27
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a dezvăluit informații fără precedent în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a transmis că nouă miliarde de euro din PNRR sunt neplătite de Guvern dintr-un total de 21 contractate. De asemenea, acesta a declarat că dobânda-cheie nu va scădea până nu scade inflația.
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