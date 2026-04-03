Motivul pentru care acciza la motorină nu s-a redus cu 50 de bani/litru. Răspunsul Guvernului pentru Realitatea PLUS

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat vineri, pentru Realitatea PLUS, motivul pentru care acciza la motorina standard a fost redusă doar cu 0,3 lei/litru (0,36 lei, cu TVA) și nu cu 0,5 lei, așa cum s-a spus inițial.

”În momentul în care iei o asemenea decizie, trebuie să te asiguri că perturbațiile pe care le provoci în piață sunt minime. De aceea, a fost necesară o consultare cu operatorii din domeniu. Dintre toți operatorii din domeniu unul singur a spus că ar accepta conformarea voluntară. În momentul în care se produce o asemenea discrepanță, doar unul singur vrea, ceilalți anunță clar că nu o vor face, destabilizezi piața.

Și în acest moment, orice destabilizare de piață poate să aibă după aceea efecte în lanț care să ducă până la mari probleme de aprovizionare, după cum ni se tot spune de la începutul acestei crize.

De aceea, toate măsurile trebuie luate uitându-te la două lucruri: unu, cât te duce bugetul fără să-ți restorni cifrele, pentru că situația bugetară a României nu este una foarte fericită, știm lucrul acesta, am redus deficitul cu mari eforturi până la sfârșitul anului trecut.

Trebuie să continuăm să reducem deficitul, presiunile sunt foarte mari, vedem că apar tot felul de, să le spunem, lebede negre care pun presiune și mai mare. Și atunci, pe de o parte, trebuie să te uiți la lucrul acesta. Pe de altă parte trebuie să fii într-un acord cu opertori din piață, pentru că altfel riști să îți perturbezi atât de tare funcționarea pieței încât să te trezești cu crize grave pe care să nu le mai poți gesiona ”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Mai mult, Ioana Dogioiu a ținut să precizeze faptul că ”să plafonezi nu poți, plafoare de preț înseamă penurie, aia este știută. Au mai încercat și alții, ați văzut că în Ljubljana nu mai era benzină. Dădeau telefon transportatorii români disperați că nu mai au de unde să alimenteze. Deci să îi obligi nu se poate!

Conformare voluntară înseamnă să-i întrebi, să te consulți cu ei și să stabilești cine e de acord, cine nu e de acord. Când unul singur dintre toți este de acord, măsura nu poate să aibă... adică nu este lipsită de niște riscuri majore”.