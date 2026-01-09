„Poliția prețurilor” în Bulgaria: avalanșă de reclamații după trecerea la euro. Peste 1.000 de sesizări în câteva zile

Peste 1.000 de sesizări în câteva zile

Autoritățile bulgare au declanșat o amplă campanie de controale după introducerea monedei euro, în urma unui val de plângeri privind majorări nejustificate de prețuri. În doar câteva zile, începând cu 5 ianuarie, au fost înregistrate aproximativ 1.000 de sesizări din partea consumatorilor.

Echipe mixte formate din reprezentanți ai Fiscului și ai Protecției Consumatorilor desfășoară zilnic între 300 și 400 de controale, vizând posibile abateri legate de conversia prețurilor și scumpiri suspecte. Informația a fost confirmată de cele două instituții înaintea primelor verificări ale zilei.

Primul control anunțat public a avut loc într-o parcare cu plată, unde autoritățile au primit o sesizare privind o creștere a tarifelor de peste 50%, imediat după schimbarea monedei.

Potrivit reprezentanților instituțiilor de control, comercianții verificați au la dispoziție cinci zile pentru a explica și justifica majorările de preț. În multe dintre cazurile analizate, acest termen este încă în desfășurare, motiv pentru care sancțiunile finale nu au fost încă stabilite.

Până în prezent, au fost aplicate amenzi minime, în valoare de 5.000 de leva. În situațiile de recidivă sau de încălcări grave ale legislației, sancțiunile pot ajunge până la 100.000 de leva, avertizează autoritățile bulgare.

Oficialii dau asigurări că verificările vor continua pe toată perioada de tranziție la euro, pentru a preveni abuzurile și pentru a proteja consumatorii de scumpiri artificiale.