BOLOJAN ANUNȚĂ REFORMA BURSELOR: DOAR PE MERIT ȘI PENTRU CEI DEFAVORIZAȚI

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri o reformă amplă a sistemului de burse, invocând o creștere nesustenabilă a cheltuielilor în ultimii ani.

„În doar trei ani, bugetul burselor a crescut de la 188 de milioane de lei la 4,7 miliarde. Este o explozie de costuri pe care nu ne-o mai putem permite”, a declarat premierul într-o conferință de presă.

El a criticat modul de acordare a burselor de merit, susținând că „există clase întregi cu burse, dar elevii obțin note de 5 și 6 la bacalaureat sau chiar nu îl promovează”. Situația este similară și în cazul burselor de reziliență, a adăugat acesta.

În noua formulă, bursele de merit vor fi păstrate, dar „acordate strict pe merit și într-un număr limitat”. Bursele sociale vor fi direcționate exclusiv către elevii din medii defavorizate, în baza unor criterii clare de sprijin.

Această reformă face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan, în contextul unui deficit bugetar ridicat.

Sursa: Newsinn