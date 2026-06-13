Economie· 1 min citire

Petrișor Peiu: „Românii suportă costul greșelilor!”

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 14:21
Sursărealitatea.net

Petrișor Peiu: „Guvernul a aruncat criza în spatele românilor!”

Petrișor Peiu acuză actuala coaliție de guvernare că transferă efectele crizei financiare către populație și mediul de afaceri prin inflație.

Liderul senatorilor AUR susține că deficitul bugetar și datoria publică au crescut necontrolat, iar românii sunt cei care suferă și suportă costurile prin scăderea veniturilor reale și creșterea prețurilor.

Petrișor Peiu: „Guvernul a aruncat criza în spatele românilor!”

Potrivit lui Petrișor Peiu, pensionarii, salariații și companiile au pierdut putere de cumpărare în ultimul an, în timp ce statul încearcă să își acopere dezechilibrele financiare.

Liderul senatorilor AUR consideră că principala cauză a crizei este explozia deficitului bugetar și majorarea accelerată a datoriei publice.

În același timp, Peiu a afirmat că statul nu și-a ajustat semnificativ nivelul cheltuielilor, arătând că acestea s-au redus cu doar 1,7% în primele patru luni ale anului 2026 față de perioada similară a anului precedent.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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