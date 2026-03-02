Cancelarul Merz merge la Washington pentru discuții decisive cu Trump. Iranul devine tema centrală
Cancelarul Merz merge la Washington
Cancelarul german Friedrich Merz se deplasează luni la Washington, unde urmează să aibă marți o întrevedere oficială cu președintele american Donald Trump. Vizita are loc la zece luni de la preluarea mandatului și reprezintă a doua deplasare a liderului german la Casa Albă.
Întâlnirea fusese planificată din timp, însă contextul internațional a schimbat prioritățile discuțiilor.
Deși agenda inițială includea teme precum disputa comercială privind tarifele vamale, războiul din Ucraina și relația cu China, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu au mutat criza din Iran în centrul dialogului bilateral, , scrie YahooNews.
Iranul, pe primul loc pe agenda discuțiilor
Surse diplomatice indică faptul că atacurile recente ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului vor domina conversațiile din Biroul Oval. Situația tensionată din regiune și riscurile de escaladare militară adaugă presiune suplimentară asupra relațiilor transatlantice.
