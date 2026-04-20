Dominic Fritz, huduit copios la un meci de handbal, la Timișoara

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, alături de cei doi viceprimari ai orașului de pe Begam au fost primiți „cu urale” de suporterii echipei de handbal Politehnica Timișoara direct din tribună, deși sunt acuzați că ignoră constant meciurile echipelor de tradiție ale orașului.

O finală sub semnul tensiunii în tribunele Sălii Olimpia

Prezența conducerii Primăriei Timișoara la finala Cupei României la handbal s-a transformat dintr-un gest de susținere pentru Politehnica Timișoara într-un moment de un disconfort evident. Dominic Fritz, Ruben Lațcău și Paula Romocean au ocupat locuri în tribune pentru a urmări confruntarea decisivă împotriva celor de la Dinamo București, o rară apariție a celor trei edili la un eveniment sportiv de o asemenea anvergură. Deși miza sportivă era uriașă pentru echipa alb-violetă, atmosfera a devenit încărcată nu doar din cauza desfășurării jocului, ci și a modului în care publicul a interacționat cu reprezentanții administrației locale.

Reacția dură a fanilor în momentul premierii oficiale

După fluierul final, care a consemnat înfrângerea Politehnicii în fața rivalilor de la Dinamo, protocolul a impus coborârea oficialilor pe suprafața de joc pentru ceremonia de decernare a medaliilor și a plachetelor. Momentul a declanșat o reacție ostilă neașteptată din partea spectatorilor prezenți în Sala Olimpia. Imediat ce numele primarului Dominic Fritz a fost rostit în boxele arenei, asistența a izbucnit într-un cor de huiduieli. Scenariul s-a repetat cu aceeași intensitate și în momentul în care au fost anunțați viceprimarul Ruben Lațcău și consiliera Paula Romocean, semn că prezența lor în tribune nu a reușit să estompeze nemulțumirile acumulate de fani în raport cu politica sportivă a orașului.

Protocolul dus până la capăt în ciuda ostilității

În ciuda atmosferei apăsătoare și a semnalelor clare de dezaprobare venite din partea publicului, edilii și-au păstrat stăpânirea de sine și și-au dus la bun sfârșit misiunea oficială. Aceștia au participat la întreaga ceremonie de premiere, înmânând trofeele și felicitând sportivii, într-un efort de a respecta rigoarea evenimentului. Totuși, incidentul rămâne o dovadă a prăpastiei dintre suporterii timișoreni și actuala conducere a primăriei, demonstrând că simpla prezență la evenimentele de gală nu este întotdeauna suficientă pentru a câștiga simpatia unei galerii care taxează absența constantă de la meciurile obișnuite ale echipelor locale.