Miron Mitrea: „Bolojan e cel mai mare fariseu dintre politicienii. Toți sunt. Dar el este mama și tatăl lor”

România a ajuns la data de 13 septembrie fără o nominalizare pentru funcția de premier, iar analistul politic Miron Mitrea susține că blocajul este provocat de faptul că partidele nu își doresc, în realitate, să ajungă la o soluție pentru formarea unui nou guvern.
Miron Mitrea susține că, după experiența cu guvernul Veștea, AUR nu ar avea interesul să își asume intrarea la guvernare.
„După experiența cu guvernul Veștea, până acum n-am spus acest lucru, nici AUR-ul nu vrea. Până acum vorbeam numai de cele patru guverne din fosta coaliție. AUR joacă același joc. După părerea mea, AUR-ul e la fel de pro-occidental ca și celelalte partide. Astea sunt etichete care sunt folosite și se încearcă prin acest mod în toată Europa, numai în România, ca partidele conservatoare să fie date la o parte. Mai fac și greșeli, mai sunt, sunt partide extremiste, dar nu prea.”
Miron Mitrea critică etichetele puse partidelor
Analistul politic consideră că termenul de extremism este folosit excesiv în dezbaterea politică și face distincție între extremism și ceea ce numește exagerări în anumite domenii.
„Extremismul înseamnă altceva, când o să vedem partide extremiste le vom recunoaște. Deodată nu sunt mai vorba de extremism. E vorba de exagerări în anumite domenii.”
Potrivit lui Miron Mitrea, problema formării guvernului este legată și de pozițiile contradictorii ale principalilor actori politici, iar în acest context îl critică în mod direct pe Ilie Bolojan.
Atac la Ilie Bolojan și schimbarea poziției privind guvernul
Miron Mitrea îl acuză pe Ilie Bolojan că își schimbă poziția în funcție de situația politică. Analistul amintește că, atunci când s-a discutat despre un guvern de tehnocrați, Bolojan s-ar fi opus și ar fi susținut necesitatea unui guvern politic.
Acum, susține Mitrea, când o formulă de guvern politic este aproape de a fi definitivată, Bolojan ar susține exact varianta unui guvern tehnocrat.
„Dacă te uiți la Bolojan, Bolojan e cel mai mare fariseu dintre politicienii. Toți sunt. Dar el este mama și tatăl lor. Când a fost vorba de un guvern de tehnocrați, s-a pus pe masă, a votat imediat împotrivă, spunând că nu se poate, trebuie un guvern politic. Când e aproape gata o formulă de un guvern politic astăzi: nu mai vom guvern politic, trebuie un guvern tehnocrat. Și asta va merge la infinit.”
Analistul susține că Ilie Bolojan nu ar accepta o altă formulă de guvernare și afirmă că acesta ar avea un interes direct în menținerea situației actuale.
„Ilie Bolojan nu va accepta nicio altă formulă, practic, nu ce zice din gură, din gură minte. Ca orice progresist are tupeu să spună orice. Nu va accepta nicio formulă pentru că nu-i convine. El stă cu Palatul Victoria. El împarte funcții, el împarte bani. El este cel care este Stăpânul Inelor, ca să spun așa, fac refer la un film care a fost celebru acum câțiva ani. Și niciodată nu o să plece. Și cu multă ușurință minte de îngheață apele.”
Grindeanu și UDMR, în ecuația formării guvernului
În analiza sa, Miron Mitrea spune că nu doar poziția lui Ilie Bolojan contribuie la blocaj. Potrivit acestuia, și Sorin Grindeanu are o serie de „linii roșii” care îngreunează formarea unei majorități guvernamentale.
UDMR ar fi, în schimb, singura formațiune dispusă să susțină orice formulă de guvern, cu excepția unei variante care ar include AUR.
„Pe cealaltă parte, și Grindeanu are niște linii roșii de netrecut, care și astea fac imposibilă formarea unui guvern. UDMR este singurul care merge cu orice guvern posibil, nu cu AUR-ul. Și am mai spus la chestia asta, când s-a pus AUR-ul în paranteză, atunci s-a aruncat în aer posibilitatea de a se face acum un guvern, pentru că nu este adevărată ideea că noi am intrat în criză politică în 5 mai. Noi am intrat în criză politică în 2019. Din 2019 până în 2026 România a fost condusă de cinci prim-miniștri. Asta este criză politică. Deci prim-ministrul a avut în medie un an și o lună pe scaun de la Palatul Victoria. Cinci.”
Mitrea plasează începutul crizei politice în 2019
Analistul respinge astfel ideea că actuala criză politică ar fi început la 5 mai și susține că problemele sistemului politic românesc datează din 2019.
În opinia sa, instabilitatea a fost mai puțin vizibilă în perioada respectivă deoarece politicienii ar fi fost mai abili în gestionarea funcțiilor și a negocierilor politice.
„A fost criză politică evidentă, care a izbucnit în 2019, pe care n-am văzut-o foarte bine, pentru că politicienii la zar au jucau mai bine anumite funcții decât le joacă astăzi, erau mai abili. Am fost în acest stadiu, suntem în continuare și datorită sistemului de vot pe care îl avem, care este un sistem complex, este un sistem care în toate țările în care este aplicat creează dificultăți de formare a guvernelor, în toată Europa.”
Sistemul de vot, indicat drept una dintre cauzele blocajului
Miron Mitrea consideră că actualul sistem electoral contribuie la dificultățile de formare a guvernelor. El vorbește despre sistemul de vot pe liste și despre reprezentarea proporțională, despre care afirmă că generează probleme în statele în care este utilizată.
În opinia sa, un sistem uninominal clasic ar putea aduce mai multă claritate în procesul politic atât în România, cât și în alte țări.
„Sistemul de vot pe liste, un sistem de vot proporțional, creează această problemă. Sistemul uninominal clasic ar fi cel care face ordine și în România și în alte țări. Dar nu ne place pentru că ne este frică, nouă politicienilor. Am mai găsit băieți să mai bage și o chestie așa mai proporțională la sfârit. Și spun sincer e cel mai simplu lucru, cel mai corect.”