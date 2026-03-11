Oana Țoiu, chemată în Parlament să dea explicații în scandalul repatrierii din Orientul Mijlociu
Ministrul de Externe este chemat astăzi în Parlament să explice întregul scandal diplomatic. Oana Țoiu s-a ales cu mai multe plângeri și este acuzată că a lăsat o minoră fără părinți în Orientul Mijlociu, dar ar fi permis mai multor adulți care nu ar fi îndeplinit criteriile de prioritate să revină în țară.
Este scandal major și în coaliție din acest motiv, inclusiv liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să trimită Corpul de Control, însă, atât premierul cât și liderul USR Dominic Fritz, au refuzat. De cealaltă parte, Cristian Popescu Piedone susține că Oana Țoiu nu va păți nimic, pentru că USR e un partid protejat de sistem.
„Încep cu un proverb românesc: «Corb la corb nu-și scoate ochii». Mutarea respectivelor plângeri – una făcută de către partidul meu, Partidul Naționalist Reformarea României, și alta făcută de un alt cetățean de bine – s-a dus, probabil, la Parchet, că așa se joacă «leapșa».
Cu siguranță, în primul rând, văd cea mai mare sfidare adresată Parlamentului României, cel mai înalt for legislativ, cel care conduce cu adevărat legiuitorul României. Să fii invitată la Comisia pentru Relații Externe – sau cum se numește acea comisie – și să sfidezi efectiv...
Când comite cineva ceva și este protejat, păi este clar: protejat în Justiție este USR-ul, protejat în Guvern este USR-ul, protejat peste tot este USR-ul.”, a declarat Piedone.
