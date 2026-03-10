Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în vizită la Bucureşti
Va fi a doua vizită în România a preşedintelui Zelenski
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este aşteptat joi la Bucureşti, la invitaţia omologului român, Nicuşor Dan, informează Radio România Actualități, citând surse politice. Va fi a doua vizită în România a preşedintelui Zelenski de la începutul invaziei ruseşti, după cea din octombrie 2023.
În afara discuţiilor de la Palatul Cotroceni dintre cei doi preşedinţi, programul vizitei prevede şi o întâlnire a lui Volodimir Zelenski cu premierul Ilie Bolojan.
România şi Ucraina împart o frontieră de circa 700 de kilometri, iar în februarie 2022, ţara noastră a primit milioane refugiaţi ucraineni, mai ales femei şi copii.
200.000 de ucraineni se aflau la sfârşitul anului trecut în România, potrivit datelor oficiale ale Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
De asemenea, piloţi ucraineni de avioane de luptă F-16 se antrenează în România, iar ţara noastră a cedat Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot.
