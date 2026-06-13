Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Peste 40 de persoane au fost evacuate, iar trei victime au primit îngrijiri medicale

Momente de panică într-un cartier din Timișoara, după ce o explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs sâmbătă dimineață într-un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe. Zeci de persoane au fost evacuate de urgență, iar trei adulți au avut nevoie de asistență medicală.
Intervenție de amploare a pompierilor în Timișoara
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, incidentul a fost semnalat în jurul orei 05:50, într-un imobil aflat pe strada Versului din municipiul Timișoara.
Explozia s-a produs într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje, fiind urmată de izbucnirea unui incendiu care a mobilizat rapid echipajele de intervenție.
La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere, echipaje SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, precum și echipaje specializate pentru situații CBRN și transport victime multiple.
43 de locatari au fost evacuați
În urma incidentului, 43 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din bloc, pentru a evita expunerea la fum și eventualele pericole generate de explozie.
Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului și pentru ventilarea casei scării, astfel încât locatarii să poată reveni în siguranță în apartamente după finalizarea operațiunilor.
Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Autoritățile au precizat că trei persoane adulte au fost evaluate medical la fața locului. Victimele erau conștiente și cooperante în momentul preluării de către echipajele de intervenție.
Din fericire, nu au fost raportate persoane în stare gravă, însă medicii au acordat îngrijiri pentru afecțiuni cauzate de explozie și de expunerea la fum.
Cauza exploziei, în curs de stabilire
Specialiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia și incendiul. O anchetă a fost demarată pentru a determina cauza incidentului și eventualele pagube produse structurii imobilului.
Evenimentul a creat momente de tensiune printre locatari, mulți dintre aceștia fiind treziți din somn de zgomotul puternic al exploziei și de intervenția forțelor de salvare.
Recomandările autorităților
Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor de gaz și a respectării normelor de siguranță în locuințe, pentru prevenirea unor incidente similare.
Ancheta continuă, iar autoritățile vor comunica ulterior concluziile privind cauza exactă a exploziei care a afectat blocul din Timișoara.