Primarul Kievului: Capitala, lovită de cele mai grave atacuri cu rachete balistice de până acum VIDEO

Publicat 12 iul. 2026, 14:47 Actualizat 12 iul. 2026, 14:48 Sursă Realitatea.Net

Cel mai recent val de bombardamente rusești a declanșat o alertă maximă în Ucraina, fiind catalogat drept cel mai grav atac cu rachete balistice suferit de capitală de la începutul războiului.

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