Politica· 1 min citire

Reacția liderului partidului AUR, George Simion, la varianta Adrian Veștea premier

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 18:22
Sursărealitatea.net

Liderul AUR, George Simion, este primul lider politic care a comentat informațiile privind posibila desemnare a lui Adrian Veștea.

AUR nu votează Guvernul Veștea. Suveraniștii spun că desemnarea acestuia nu face decât să sporească criza, iar singura soluție constituțională e organizarea alegerilor anticipate.

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