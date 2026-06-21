Veștea, întâlnire cu viitorul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în timpul Congresului PNL: „Un profesionist foarte apreciat”

Premierul desemnat Adrian Veștea îl propune pe Florin Zaharia pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Veștea avertizează că instabilitatea politică din România pune în pericol absorbția fondurilor europene și implementarea PNRR, solicitând urgentarea formării unui guvern funcțional cu puteri depline.
„Cea mai presantă temă pentru România este încheierea cât mai bine posibil a implementării PNRR. Am pierdut o lună și jumătate în care Guvernul nu a avut drept de inițiativă legislativă și mai multe jaloane și ținte negociate cu Comisia Europeană nu au putut fi duse la îndeplinire din acest motiv.”, a transmis Veștea.
Premierul desemnat atrage atenția că România are nevoie de două condiții îndeplinite cât mai rapid: un Executiv cu puteri depline și un Parlament capabil să adopte proiectele legislative pregătite în această perioadă, dar blocate la nivel guvernamental.
Florin Zaharia, propus la MIPE
Veștea a anunțat că a discutat cu Florin Zaharia, desemnat viitor ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, pe care îl descrie drept „un profesionist foarte apreciat, cu experiență solidă în relația cu instituțiile europene”.
„Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce privește aspecte cheie ale PNRR și a coordonat, din poziții tehnice și administrative, dosare esențiale pentru atragerea banilor europeni. În ultimul an, în calitate de secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a gestionat domenii cheie precum fondurile europene, bugetele publice de investiții și relația cu autoritățile publice locale. Anterior, a condus Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a lucrat ca expert în atragerea baniilor europeni în domeniul infrastructurii de transport.”, a transmis Veștea.
„Am insistat să avem un tehnician foarte bun la MIPE tocmai pentru că timpul ne presează”, a precizat Veștea.
România, o voce activă în negocierile bugetului UE 2028–2034
Pe termen mai lung, Veștea intenționează ca România să joace un rol mai activ în negocierile privind cadrul financiar multianual 2028–2034. Țara noastră face deja parte din grupul „Prieteni ai Coeziunii”, format din 16 state membre, constituit la inițiativa președintelui Nicușor Dan, care solicită alocări cât mai mari pentru coeziune și politică agricolă în viitorul buget al UE.