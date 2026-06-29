Canicula face victime în Timiș. Un preot s-a prăbușit la slujbă, iar o gravidă a leșinat în biserică

Publicat 29 iun. 2026, 14:24 Sursă realitatea.net

Canicula extremă din vestul țării începe să își facă simțite efectele. În județul Timiș, unde temperaturile au depășit 41 de grade Celsius la umbră, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău în timpul slujbelor religioase, potrivit Realitatea PLUS.

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