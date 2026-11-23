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Accident pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara: un BMW a distrus gardul unei stații de tramvai. Un șofer a ajuns la spital
Ambulanță/Profimedia
Publicat23 nov. 2026, 09:15
SursăOpinia Timișoarei
Duminică, 22 noiembrie 2026, un BMW a ieșit de pe carosabil pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, distrugând gardul unei stații de tramvai și lovind două autoturisme. Un șofer a fost transportat la spital.
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