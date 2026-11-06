Adolescent reținut în Timișoara după ce a vandalizat un restaurant și o spălătorie

Publicat 6 nov. 2026, 08:59 Sursă stiripesurse

Poliția din Timișoara a reținut un adolescent de 17 ani, bănuit că a vandalizat un restaurant și o spălătorie auto pe Calea Buziașului, în noaptea de 4 noiembrie.

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