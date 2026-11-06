Adolescent reținut în Timișoara după ce a vandalizat un restaurant și o spălătorie

Poliția din Timișoara a reținut un adolescent de 17 ani, bănuit că a vandalizat un restaurant și o spălătorie auto pe Calea Buziașului, în noaptea de 4 noiembrie.
Incidentul a avut loc la data de 4 noiembrie, în jurul orei 23:00. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, polițiștii Secției 2 Urbane au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la producerea unor distrugeri la un autoturism și în incinta unor societăți comerciale.
Din primele verificări a reieșit că o persoană ar fi provocat distrugeri unui autoturism parcat pe Calea Buziașului, după care ar fi pătruns, prin spargerea unui geam, în incinta unei societăți comerciale. De acolo, suspectul ar fi sustras o bicicletă și ar fi provocat mai multe alte deteriorări. Aceeași persoană ar fi acționat similar și în interiorul unei alte societăți comerciale.
În urma activităților investigativ-operative, a fost identificat un tânăr de 17 ani, bănuit de comiterea faptelor. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Detalii despre fapte
Conform informațiilor din sursă, adolescentul a vandalizat mai întâi o spălătorie auto, unde a spart un geam, a rupt un furtun și a distrus un automat de cafea. Ulterior, a pătruns în B40 Bistro, unde a distrus mobilier, frigidere și aparatură.
În timpul petrecut în local, băiatul ar fi mâncat o prăjitură și a furat o bicicletă, cu care a părăsit restaurantul. Adolescentul a avariat și autoturismul proprietarului localului, parcat în fața clădirii, iar bicicleta sustrasă a fost abandonată ulterior.
Pagubele provocate au dus la suspendarea activității restaurantului pentru o perioadă nedeterminată. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale zonelor afectate.
Investigația în curs
Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, pentru documentarea întregii activități infracționale a tânărului. Anchetatorii încearcă să stabilească motivele atacului și dacă acesta se afla sub influența drogurilor.