Alertă MAE pentru două dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor. Risc ridicat de incendii în Sardinia și Sicilia

Publicat 12 iul. 2026, 15:32 Actualizat 12 iul. 2026, 15:33 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să își petreacă vacanța în Sardinia și Sicilia, două dintre cele mai căutate destinații turistice din Italia. Autoritățile italiene au instituit cod portocaliu de incendii de vegetație în Sardinia și cod galben în Sicilia, din cauza riscului ridicat de izbucnire și extindere a incendiilor.

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