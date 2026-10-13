Antalya pierde zeci de mii de turiști români. Scădere de 16,1% în primele nouă luni din 2026
Mai puțini turiști români au ales Antalya pentru vacanță
Antalya a atras cu 16,1% mai puțini turiști români în primele nouă luni din 2026. Aproape 64.000 de vizitatori în minus față de anul trecut.
Antalya, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, înregistrează o scădere importantă a numărului de vizitatori din România. În primele nouă luni ale anului 2026, aproape 64.000 de români în minus au ajuns în această regiune turistică din Turcia, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Potrivit datelor autorităților turce, citate de publicația Sabah și de agenția Demirören (DHA), numărul turiștilor români care au vizitat Antalya între ianuarie și septembrie a ajuns la 332.235, față de 395.974 în intervalul similar din 2025. Diferența reprezintă o reducere de 16,1%, cea mai mare scădere procentuală înregistrată în rândul primelor zece piețe turistice ale regiunii.
Deși România se menține pe locul opt în clasamentul țărilor de proveniență a turiștilor străini, evoluția indică o diminuare semnificativă a interesului pentru această destinație în comparație cu anul precedent.
Cu aproape 64.000 de turiști români mai puțin în Antalya
Datele pentru primele nouă luni din 2026 arată o schimbare importantă în fluxurile turistice dintre România și Antalya.
În perioada ianuarie-septembrie, regiunea turcească a primit 332.235 de vizitatori din România. În aceeași perioadă din 2025, numărul acestora era de 395.974.
Scăderea de 63.739 de persoane înseamnă un recul de 16,1%, considerabil peste media generală a destinației.
Tendința s-a accentuat și în septembrie. Numărul turiștilor români care au ajuns în Antalya în ultima lună analizată a fost cu 19,5% mai mic decât în septembrie 2025.
Prin comparație, scăderile înregistrate în cazul altor piețe europene au fost mai moderate. Numărul vizitatorilor din Slovacia a coborât cu 11,8%, cel al turiștilor cehi cu 8,3%, iar al celor din Olanda cu 6,7%.
Antalya pierde turiști străini, dar România înregistrează un declin mai accentuat
Reducerea numărului de turiști români se înscrie într-o tendință generală de scădere a vizitatorilor străini în Antalya. Totuși, piața românească înregistrează un recul mult mai puternic decât media regională.
În primele nouă luni din 2026, Antalya a primit 12.483.159 de vizitatori străini, cu 5,6% mai puțini decât în perioada similară a anului trecut. În termeni absoluți, regiunea a pierdut peste 752.000 de turiști străini.
În septembrie, numărul vizitatorilor internaționali a ajuns la aproximativ 2,2 milioane, în scădere cu 3,5% față de aceeași lună din 2025.
Prin urmare, diminuarea de 16,1% a numărului de turiști români depășește de aproape trei ori reculul general al turismului internațional din Antalya.
Mai puțini români aleg Turcia pentru vacanță în 2026
Scăderea nu se limitează la Antalya, ci se observă și la nivelul întregii Turcii.
În perioada ianuarie-august 2026, Turcia a înregistrat 782.714 vizitatori din România, față de 835.516 în primele opt luni ale anului 2025. Diferența corespunde unei reduceri de 6,3%.
În 2025, aproximativ 1,17 milioane de români au vizitat Turcia, țară care continuă să fie una dintre destinațiile preferate pentru vacanțele de vară, în special datorită pachetelor turistice all-inclusive.
Datele din acest an indică însă o diminuare a fluxului de turiști români, mai vizibilă în Antalya decât la nivelul întregii țări.
Prețurile și bugetele familiilor, posibile explicații pentru schimbarea comportamentului turistic
Evoluția turismului are loc într-un context economic în care bugetele gospodăriilor sunt afectate de creșterea prețurilor și de incertitudinile financiare.
Potrivit informațiilor citate în analiza inițială, reprezentanții industriei turistice au observat că unii români își amână rezervările până aproape de data plecării, în încercarea de a-și adapta cheltuielile la ofertele disponibile.
Totuși, datele privind numărul de turiști nu demonstrează, singure, că prețurile sunt cauza directă a scăderii înregistrate în Antalya. Pentru stabilirea motivelor ar fi necesare informații suplimentare despre tarife, rezervări, venituri și preferințele turiștilor.
De asemenea, există indicii că cererea pentru vacanțe în Turcia continuă să fie prezentă, chiar dacă evoluția diferă în funcție de perioadă și de operatorul turistic analizat.
Rusia rămâne principala piață turistică pentru Antalya
În timp ce numărul turiștilor români a scăzut, Rusia și-a menținut poziția de principală piață de proveniență a vizitatorilor străini din Antalya.
În primele nouă luni din 2026, regiunea a primit 3.326.769 de turiști ruși, cu 0,6% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Ponderea vizitatorilor din Rusia în totalul turiștilor străini a crescut de la 24,9% la 26,6%. În septembrie, aproximativ trei din zece vizitatori străini din Antalya proveneau din această țară.
Creșteri au fost raportate și pentru alte piețe. Numărul turiștilor din Ucraina a ajuns la 385.317, în creștere cu 5,8%, ceea ce a permis acestei țări să depășească România în clasamentul piețelor turistice ale regiunii.
Ungaria a înregistrat un avans de 12,8%, iar Uzbekistanul a consemnat o creștere de aproximativ 49%.
Ce arată cifrele despre vacanțele românilor în Turcia
Datele pentru 2026 conturează o imagine diferită față de cea din anii în care Antalya atrăgea constant un număr ridicat de turiști români.
Scăderea de 16,1% din primele nouă luni arată că piața românească a avut una dintre cele mai slabe evoluții procentuale dintre principalele țări de proveniență a vizitatorilor.
Rămâne de văzut dacă această tendință va continua în ultimele luni ale anului și dacă va influența cererea pentru sejururile din sezonul următor.
Pentru moment, cifrele indică o reducere clară a numărului de români care au ales Antalya în 2026, într-un context în care destinația turistică turcească se confruntă, la rândul său, cu o scădere generală a numărului de vizitatori străini.
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