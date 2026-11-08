Cine este atacatorul din Cracovia. Tânărul de 25 de ani era strungar, nu avea cazier și deținea permis de armă
Atac armat în Cracovia / Profimedia
Atacatorul din Cracovia are 25 de ani, era strungar și nu avea cazier. Anchetatorii verifică permisul de armă și posibilele legături cu extrema dreaptă.
Apar noi detalii despre bărbatul care a provocat atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și mai mulți răniți. Suspectul este un polonez în vârstă de 25 de ani, care lucra ca strungar, nu avea antecedente penale și ar fi deținut legal arme de foc pentru tir sportiv. Autoritățile investighează inclusiv posibilele sale convingeri ultranaționaliste și legături cu ideologiile extremei drepte.
Ancheta privind atacul armat din Cracovia scoate la iveală informații îngrijorătoare despre profilul suspectului. Potrivit datelor apărute în presa poloneză, bărbatul este originar din orașul Ostrowiec Świętokrzyski și a fost identificat neoficial drept Michał O.
Tânărul avea 25 de ani și lucra ca strungar. Deși nu avea pregătire militară și nu făcuse parte din armata poloneză, acesta ar fi fost pasionat de arme și ar fi practicat tirul sportiv.
Un aspect care ridică numeroase semne de întrebare este faptul că suspectul nu avea cazier judiciar și nu fusese anterior în atenția poliției. Purtătorul de cuvânt al poliției poloneze a confirmat că bărbatul nu avusese probleme cu legea.
Atacatorul din Cracovia ar fi fost atras de ideologiile extremei drepte
Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că primele informații din anchetă indică existența unor convingeri radicale și ultranaționaliste în cazul suspectului.
Oficialul a afirmat că există indicii potrivit cărora tânărul era fascinat de ideologiile extremei drepte.
Anchetatorii verifică activitatea acestuia pe internet și încearcă să stabilească dacă a intrat în contact cu organizații sau grupări extremiste.
Deocamdată, eventualele legături cu structuri radicale nu au fost confirmate oficial. Poliția continuă să analizeze toate pistele pentru a determina dacă atacul a fost motivat ideologic și dacă suspectul a acționat în urma unei radicalizări individuale.
Ce arme avea asupra sa și cum era echipat
Un alt element important al investigației îl reprezintă accesul suspectului la arme de foc.
Potrivit informațiilor apărute în presa poloneză, tânărul ar fi avut permis pentru arme destinate practicării tirului sportiv. Printre armele asociate cazului se numără o carabină semiautomată de tip AR-15.
În plus, în autoturismul folosit în timpul atacului, polițiștii au descoperit alte arme și o cantitate importantă de muniție. Presa poloneză a relatat despre existența a sute de cartușe și a unor baionete.
La momentul atacului, bărbatul purta haine de tip militar, cască, vestă antiglonț și echipament tactic. Apariția sa a alimentat inițial speculațiile potrivit cărora ar fi fost militar.
Informația a fost însă dezmințită de ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a precizat că suspectul nu a făcut niciodată parte din armata Poloniei.
Tatăl suspectului ar deține mai multe arme
Anchetatorii verifică și proveniența armelor utilizate în atac.
Potrivit informațiilor publicate de presa poloneză, autoturismul cu care tânărul a ajuns în Piața Mare din Cracovia era înmatriculat pe numele tatălui său.
Există, de asemenea, relatări potrivit cărora tatăl suspectului ar fi deținut mai multe arme de foc și ar fi frecventat același club de tir sportiv.
Autoritățile încearcă să stabilească dacă armele folosite în atac au fost achiziționate de suspect sau proveneau din locuința familiei. Aceste informații fac parte din verificările aflate în desfășurare și nu trebuie confundate cu concluzii oficiale ale anchetei.
Șase persoane au murit în atacul armat din Cracovia
Atacul s-a produs în zona Pieței Mari din Cracovia, unul dintre cele mai aglomerate puncte turistice ale orașului.
Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile poloneze, șase persoane au fost ucise, iar alte persoane au fost rănite. Printre victime se numără și un cetățean britanic.
Suspectul s-ar fi deplasat cu autoturismul prin mai multe zone ale pieței și ar fi deschis focul asupra oamenilor. Polițiștii au intervenit și au tras asupra acestuia, reușind să îl oprească.
Bărbatul a fost rănit și transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.
Autoritățile au transmis că, potrivit primelor verificări, suspectul ar fi acționat singur. Poliția continuă însă cercetările pentru a stabili dacă a beneficiat de sprijinul altor persoane.
Anchetatorii încearcă să afle ce l-a determinat să comită atacul
Motivația exactă a atacului nu este încă stabilită. Una dintre principalele direcții ale anchetei vizează posibila radicalizare a tânărului și influența ideologiilor extremiste asupra comportamentului său.
Cercetătorii în domeniul combaterii terorismului au atras atenția asupra asemănărilor dintre echipamentul și profilul suspectului și cele întâlnite în cazul altor atacatori individuali inspirați de ideologii de extremă dreaptă din Europa.
Autoritățile poloneze continuă să verifice circumstanțele în care au fost procurate armele, activitatea online a suspectului și eventualele contacte cu persoane sau grupări radicale.
Ancheta este în desfășurare, iar concluziile oficiale privind mobilul atacului și eventualele conexiuni extremiste urmează să fie stabilite de anchetatori.
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