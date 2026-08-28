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Noapte de foc la Kiev. Rușii au lansat un atac masiv asupra capitalei Ucrainei. Oamenii s-au refugiat în metrou
FOTO: Nexta
Publicat28 aug. 2026, 07:30
Actualizat28 aug. 2026, 07:31
SursăRealitatea.Net
Kievul a fost vizat, în noaptea de joi spre vineri, de un nou atac rusesc cu drone, în urma căruia șase persoane au fost rănite, printre care o mamă și copilul acesteia. Mai multe blocuri de locuințe, depozite de marfă și o instituție de învățământ au fost cuprinse de flăcări, în timp ce oamenii s-au refugiat în stațiile de metrou pentru a se adăposti din calea dronelor.
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