Turismul de croazieră, perturbat de nivelul scăzut al apelor Dunării. Mai multe nave sunt blocate la nord de Budapesta

Publicat 16 iul. 2026, 11:31 Sursă Realitatea.Net

Scăderea accentuată a nivelului Dunării a afectat în această săptămână turismul de croazieră, mai multe nave rămânând blocate la nord de Budapesta. Din cauza condițiilor de navigație, numeroase excursii au fost suspendate, situație care pune presiune asupra unui sector cu o contribuție importantă la economie, relatează Reuters.

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