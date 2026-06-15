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Un pompier aflat în timpul liber a salvat viața unui bărbat în Timiș 

FOTO: ISU Timiș

FOTO: ISU Timiș

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 15 iun. 2026, 12:31

Un pompier din cadrul ISU Timiș a demonstrat că spiritul de salvator nu se oprește la finalul programului.

În seara zilei de 10 iunie, în jurul orei 21:20, soldatul Ștrango Marius, încadrat la Detașamentul 2 Timișoara, se întorcea acasă cu bicicleta, prin localitatea Utvin, când a observat un bărbat căzut la pământ, pe marginea pistei de biciclete, la coborârea de pe pod.

Fără să ezite, pompierul s-a oprit, a evaluat starea victimei și a început manevrele de prim ajutor până la sosirea echipajelor medicale. În sprijinul său au venit mai mulți oameni aflați în zonă, printre care bicicliști și administratorul unui local din apropiere. Aceștia au ajutat la securizarea locului și au rămas lângă bărbat până când personalul medical a preluat cazul, potrivit tion.ro

Reprezentanții ISU Timiș au transmis că intervenția rapidă din primele minute poate face diferența dintre viață și moarte și l-au felicitat pe tânărul pompier pentru altruism și spirit civic. Cazul arată importanța reacției prompte în situații critice și confirmă faptul că pregătirea salvatorilor poate conta decisiv chiar și în afara serviciului.

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