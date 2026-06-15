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Un pompier aflat în timpul liber a salvat viața unui bărbat în Timiș
FOTO: ISU Timiș
Un pompier din cadrul ISU Timiș a demonstrat că spiritul de salvator nu se oprește la finalul programului.
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